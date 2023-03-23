Построенный детсад в поселке Иртышском передадут в собственность Омского района

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Детский сад в поселке Иртышский Омской области был построен в рамках нацпроекта «Демография» при софинансирования со стороны «Иртышской» птицефабрики. На заседании правительства Омской области решили передать новое здание детского сада на безвозмездной основе в муниципальную собственность Омского района, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

В ходе недавней рабочей поездки в Омский район, губернатор Александр Бурков посетил здание детсада и поручил ускорить процесс его передачи в собственность района. Как только это произойдет, учреждению будет выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности и дети смогут начать посещать детсад. Этого момента ждут 3.5 тысячи жителей посёлка, среди которых много молодых семей.

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