Гидрометцентр РФ: с вероятностью 65-70% лето и весна в Омской области пройдут без отклонений от нормы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О том, какая погода ждет омичей с апреля по сентябрь, рассказали в Гидрометцентре РФ. Синоптики сообщили, что с вероятностью 65-70% на большей части территории России, и в Омской области, весной и летом 2023 года отклонений от средних многолетних значений не ожидается.

В апреле средняя температура в регионе будет около +4,7 градуса, а в мае — +13. Летом аномальных дождей не прогнозируют.

В июне средняя температура воздуха составит примерно +18, в июле — +19,4 градуса, а в августе — +17. В сентябре 2023 года температура воздуха составит +10,6 градуса.

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