В Омске на улице Марьяновской построят 9-этажку на 156 квартир

Фото: Иван Макеев

Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии сообщил о выдаче разрешения на строительство жилого девятиэтажного дома по улице Марьяновской для компании «ПроектТЕРРА».

В здании планируют 156 квартир, общая площадь жилых помещений — немногим больше 7,6 тысяч квадратных метров.

В профильном департаменте уточнили, что проект уже получил положительное заключение экспертизы. Согласно данным портала rusprofile, руководителем компании с октября 2021 года является известный в Омске предприниматель, владелец многофункционального комплекса «Миллениум» Вячеслав Авдошин.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru