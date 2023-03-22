В Омске на улице Марьяновской построят 9-этажку на 156 квартир

Фото: Иван Макеев
Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии сообщил о выдаче разрешения на строительство жилого девятиэтажного дома по улице Марьяновской для компании «ПроектТЕРРА».
В здании планируют 156 квартир, общая площадь жилых помещений — немногим больше 7,6 тысяч квадратных метров.
В профильном департаменте уточнили, что проект уже получил положительное заключение экспертизы. Согласно данным портала rusprofile, руководителем компании с октября 2021 года является известный в Омске предприниматель, владелец многофункционального комплекса «Миллениум» Вячеслав Авдошин.
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