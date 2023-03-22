С 1 июня до 30 сентября в Горно-Алтайск из Омска будут запущены прямые авиарейсы

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Федеральное агентство воздушного транспорта снова расширило список субсидированных рейсов на 2023 год. Государство готовы выделить допсредства авиаперевозчику, чтобы граждане платили меньше за внутренние прямые перелеты.

Пресс-служба минтранса Омской области рапортовала, что теперь субсидию выделят и на полеты из Омска в Горно-Алтайск. Рейсы планируют запустить трижды в неделю, перевозчик - авиакомпания «ЮВТ Аэро». Прямые вылеты будут действовать в период с 1 июня по 30 сентября. Стоимость билетов не сообщают.

Этим летом из Омска можно будет улететь субсидированными рейсами в Минеральные Воды, Новокузнецк, Самару, Тобольск, Тюмень, Уфу, Абакан, Барнаул, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Красноярск и Махачкалу.

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