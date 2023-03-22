Рядом с омским СНТ «Заря» появилась новая улица Окраинная

Фото: сайт Омского горсовета.

На заседании городского Совета депутаты проголосовали за присвоение улице в Центральном округе Омска наименования «улица Окраинная».

С инициативой к парламентариям обратились представители СНТ «Заря». Наименование улице стало необходимо для упорядочения адресной нумерации зданий, оформления прав собственности проживающих в домах граждан и их регистрации.

Само название также предложили инициаторы. Проект разработала мэрия и передала на рассмотрение депутатам горсовета.

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