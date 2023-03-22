В Омске 24-й автобусный маршрут будет работать по двум разным схемам: 7 автобусов в сутки проедут полный путь, а 11 - укороченный

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы жителям Кировского округа стало проще добираться в центр в утренние часы в период перекрытия Ленинградского моста, омский дептранс внес корректировки работы по автобусному маршруту № 24.

Теперь до ж/д вокзала будут добираться только рейсы, выходящие от Солнечного в 5:45, 5:55, 6:05, 6:19, 6:30, 6:41 и 6:53.

В 6:12, 6:25, 6:34, 6:47, 6:57, 17:10 и 17:22 выходящие от Солнечного автобусы будут доезжать только до площади Победы.

Обратные рейсы от площади Победы в 6:51, 7:03, 7:14, 7:30 и 7:45 не станут доезжать до Солнечного. На Левобережье они выгрузят людей у ЖК «Кристалл», чтобы уехать обратно, но теперь уже — до ж/д вокзала.

Отходить от ЖК «Кристалл» они будут в 7:12, 7:25, 7:35, 7:51 и 8:06.

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