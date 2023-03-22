В этом году в 56 омских многоэтажках заменят 198 лифтов

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

В Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов Омской области сообщили, что в этом году заменят 198 лифтов в 56 многоквартирных домах, все они находятся на общем счете фонда. Больше других получат обновления дома Кировского округа – всего установят 77 подъемных кабин, в Центральном округе заменят 62 лифта, в Октябрьском округе – 37, в Ленинском округе – 16 и в Советском округе – 6.

К 2025 году все лифты в многоквартирных домах Омской области должны быть приведены в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза. До этой даты необходимо заменить оборудование со сроком эксплуатации больше 25 лет.

На сегодня в регионе заменено почти 1 200 подъемных машин в трех сотнях домов на общем счете. Еще около 200 домов стоят в очереди за новыми кабинами.

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