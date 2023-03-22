28 марта 2023 года с 9 до 13 часов омский омбудсмен по правам человека проведет «горячую линию»

Омский омбудсмен Ирина Касьянова.

28 марта 2023 года с 9 до 13 часов в аппарате Уполномоченного Омской области по правам человека состоится «горячая линия» для пожилых и омичей с инвалидностью, проживающих в домах-интернатах. Звонки будут приниматься по телефонам: (3812) 21-31-00, 21-31-01, 21-31-77. «Горячая линия» призвана оказать содействие жителям Омской области, нуждающимся в оказании разносторонней социальной помощи, постоянном уходе и наблюдении в стационарных условиях учреждений с круглосуточным пребыванием, централизованно получить всю необходимую информацию об условиях предоставления социальных услуг и порядке оформления необходимых документов для последующего заселения в учреждения Омской области, а также другую консультационную помощь. - Кто может воспользоваться преимущественным правом приема на стационарное социальное обслуживание? - Какие стационарные учреждения социального обслуживания созданы в Омской области и для каких категорий граждан? - Что необходимо для получения стационарного социального обслуживания? На эти и другие вопросы жителей региона ответят сотрудники аппарата Уполномоченного Омской области по правам человека и начальник отдела стационарных форм социального обслуживания министерства труда и социального развития Омской области Сергей Кузнецов.