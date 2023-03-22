Сергей Шелест объяснил обледенение омских улиц мартовскими снегопадами

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Обледенение омских улиц мэр Сергей Шелест объяснил мартовскими снегопадами. Об этом сообщает РИА «ОмскИнформ».

Сейчас все силы брошены на устранение наледи. По оценке градоначальника, улицы более-менее убираются.

– Мы боремся всеми доступными возможностями. У нас есть противогололедные материалы, работают техника и люди. Вы видите, что снегопады принесли ряд неудобств омичам. В первую очередь, мы совместно с управляющими компаниями убираем дороги, ну и, сколько сил хватает, тротуары, - отметил Шелест.

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