Дружинская администрация получила представление от омской прокуратуры за свалку

Ликвидация свалки находится на контроле прокуратуры.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За свалку представление от омской прокуратуры получила Дружинская администрация. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного органа.
Что свалка находится на своем месте, где и была обнаружена ранее, прокуратура поняла в ходе очередной проверки. Местному руководству было вынесено представление, но руководители решили оспорить виденье надзорного органа в суде.
Однако, суд согласился с прокуратурой и признал решение законным. Вопрос устранения несанкционированной свалки поставлен на контроль.
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