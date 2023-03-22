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НовостиПроисшествия22 марта 2023 6:43

Дружинская администрация получила представление от омской прокуратуры за свалку

Руководство сельского поселения решило оспорить решение через суд, но проиграло
Андрей ОБНОРСКИЙ
Ликвидация свалки находится на контроле прокуратуры.

Ликвидация свалки находится на контроле прокуратуры.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За свалку представление от омской прокуратуры получила Дружинская администрация. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Что свалка находится на своем месте, где и была обнаружена ранее, прокуратура поняла в ходе очередной проверки. Местному руководству было вынесено представление, но руководители решили оспорить виденье надзорного органа в суде.

Однако, суд согласился с прокуратурой и признал решение законным. Вопрос устранения несанкционированной свалки поставлен на контроль.

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