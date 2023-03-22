Дружинская администрация получила представление от омской прокуратуры за свалку

Ликвидация свалки находится на контроле прокуратуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За свалку представление от омской прокуратуры получила Дружинская администрация. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Что свалка находится на своем месте, где и была обнаружена ранее, прокуратура поняла в ходе очередной проверки. Местному руководству было вынесено представление, но руководители решили оспорить виденье надзорного органа в суде.

Однако, суд согласился с прокуратурой и признал решение законным. Вопрос устранения несанкционированной свалки поставлен на контроль.

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