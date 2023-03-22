Молодежный совет «Тепловой компании» объявил сбор пластика «Добрые крышечки»

Молодежный совет «Тепловой компании» приcтупил к сбору пластиковых крышек от бутылок, упаковок из-под молока, соков и соусов — «Добрые крышечки». Акция организована благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и нацелена на помощь малышам с особенностями здоровья. — После того, как будет собран определенный объем, мы передадим крышечки кураторам проекта, они, в свою очередь направят их на переработку, а взамен получат деньги, которые можно будет направить на приобретение средств реабилитации и другую помощь подопечным фонда, - рассказала председатель Молодежного совета МПТК Дарья Коваленко. Стоит отметить, что это не первая «теплая» акция, в которой принимает участие Совет. В конце прошлого года ребята участвовали в новогодних благотворительных проектах, и считают подобную работу одной из основных в своей деятельности. — Изначально нами двигало желание сделать жизнь начинающих специалистов Тепловой компании более насыщенной, яркой и интересной. Очень быстро к этим целям прибавилось участие в общегородских и окружных мероприятиях; взаимодействие с благотворительными фондами и общественными организациями; волонтерская деятельность. Будем продолжать эту работу на благо нашего города, - подытожила Дарья.

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