Госавтоинспекция проведет массовую проверку омских маршруток и автобусов

Фото: Госавтоинспекция

Массовую проверку омских маршруток и автобусов проведет Госавтоинспекция 22 марта. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

Рейд пройдет сегодня на городских магистралях. Дорожные инспекторы оценят соблюдение правил организации пассажирских перевозок.

Омичей просят сообщать о водителях, которые имеют признаки опьянения или допускают грубые нарушения ПДД. Звонить необходимо по телефонам: 79-35-04 или 02.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru