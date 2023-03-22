Надежда Демичева будет комментировать футбольные матчи омского «Иртыша»

Фото: ФК «Иртыш»

Футбольные матчи омского «Иртыша» будет комментировать Надежда Демичева. Об этом рассказали в спортивном клубе.

Знакомый многим по матчам хоккейной команды «Авангард» голос теперь будет звучать в спорткомплексе «Красная звезда».

– Голос Надежды Викторовны – один из брендов всего омского спорта. И он должен звучать. Надеюсь, наши болельщики получат удовольствие от работы профессионала столь высокого уровня, - пояснил президент ФК «Иртыш» Сергей Новиков.

Диктор будет работать на домашних играх «Иртыша», начиная с весенней части футбольного сезона. Он стартует уже 2 апреля.

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