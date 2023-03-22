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НовостиОбщество22 марта 2023 4:03

Авиакомпания Red Wings возобновляет рейсы из Омска в Минводы

Время в пути на самолете SSJ 100 составит 4 часа 10 минут
Андрей ОБНОРСКИЙ
Цены на билеты в летний период повысятся на несколько тысяч рублей.

Цены на билеты в летний период повысятся на несколько тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рейсы из Омска в Минеральные Воды возобновляет авиакомпания Red Wings. Об этом сообщает Омский аэропорт.

Еженедельные рейсы будут выполняться на лайнерах SSJ 100. Вылеты из Омска запланированы по воскресеньям. Вернуться обратно можно по понедельникам. Стоимость билета от 7 949 рублей в одну сторону.

Отметим, что время перелета составит 4 часа 10 минут.

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