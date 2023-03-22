Авиакомпания Red Wings возобновляет рейсы из Омска в Минводы

Цены на билеты в летний период повысятся на несколько тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рейсы из Омска в Минеральные Воды возобновляет авиакомпания Red Wings. Об этом сообщает Омский аэропорт.

Еженедельные рейсы будут выполняться на лайнерах SSJ 100. Вылеты из Омска запланированы по воскресеньям. Вернуться обратно можно по понедельникам. Стоимость билета от 7 949 рублей в одну сторону.

Отметим, что время перелета составит 4 часа 10 минут.

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