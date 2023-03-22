Омич упал по дороге на дачу и обморозил руки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Упал и обморозил руки житель Омска. Спасли несчастного дежурившие сотрудники Росгвардии.

Произошло все в Советском округе у входа в садоводческое товарищество. Росгвардейцы обнаружили беспомощного омича и тут же вызвали скорую. Оказалось, мужчине стало плохо, а в округе никого не было, чтобы позвать на помощь.

По предварительному диагнозу медиков, пострадавший получил обморожение верхних конечностей

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