Омский «Авангард» выиграл третий матч серии плей-офф у «Металлурга»

Фото: ХК «Авангард»

В выездном матче омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча состоялась на гостевой арене 21 марта.

Омичам удалось отыграться и завершить матч со счетом 3:2. Счет в серии команд пока составляет 3:0 в пользу «ястребов».

Отметим, что шайбы в ворота противника забросили Корбан Найт, Виктор Сведберг , Арсений Грицюк . У «Металлурга» отличились Максим Карпов, Григорий Дронов.

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