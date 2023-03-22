Омский «Авангард» выиграл третий матч серии плей-офф у «Металлурга»

Фото: ХК «Авангард»
В выездном матче омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча состоялась на гостевой арене 21 марта.
Омичам удалось отыграться и завершить матч со счетом 3:2. Счет в серии команд пока составляет 3:0 в пользу «ястребов».
Отметим, что шайбы в ворота противника забросили Корбан Найт, Виктор Сведберг , Арсений Грицюк . У «Металлурга» отличились Максим Карпов, Григорий Дронов.
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