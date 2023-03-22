Экс-замглавы УМВД Архангельской области возглавил новую компанию «Газпром Нефти» в Омске

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новую компанию «Газпром Нефти» в Омске возглавил экс-замглавы УМВД Архангельской области Станислав Бауман. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

«Газпром нефть охрана» должна будет заниматься защитой интересов предприятия. Нужно отметить, что организация возникла на фоне сообщения об учреждении «Газпром нефтью» своей частной военной компании для защиты своей инфраструктуры, в том числе арктической.

Между тем, новый руководитель коммерческой структуры Станислав Бауман помимо полиции работал начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Самарской области, а также врио начальника полиции Архангельской области.

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