В Омске ямы и выбоины на дорогах временно ликвидируют инертными материалами

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омске приступили к «ямочному» ремонту: долгая зима и весенние перепады температур сказались на состоянии дорожного полотна. Пока погодные условия не позволяют дорожникам использовать в работе горячий асфальт, в ход идут инертные материал: щебень и асфальтобетонный гранулят. Временные меры принимаются городским УДХБ для исключения аварийных ситуаций.
Так, например, ямочный ремонт уже провели на улицах Заозерной, Березовой, 60-летии Победы, 3-й Енисейской, Дианова, на подъездах к путепроводу по улице 4-й Кировской, на пересечении улиц Южной и Мельничной, Думской и проспекте Карла Маркса, на Сыропятском тракте, на ул. Серова (тоннель), Красноярском тракте, Иртышской Набережной, Машиностроительной, 22 Декабря, на дороге в направлении поселка Морозовка и на других участках.
- В целом на сегодняшний день локальный ремонт выполнен на площади 285 кв. м. Стоит отметить, что все поступающие адресные обращения от ГИБДД также оперативно отрабатываются, - уточнили в городской администрации.
На этой неделе запланирован тестовый запуск асфальтового завода, пробные партии смеси пойдут на частичный ремонт самых проблемных участков. В дальнейшем, с учетом погодных условий, специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» приступят к ремонту дорог горячей асфальтобетонной смесью.
Между тем, уже в начале апреля стартуют комиссионные обследования магистралей, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». У подрядчиков действуют гарантийные обязательства по устранению дорожных деформаций в течение 4 лет.
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