Заболеваемость гриппом в Омской области выросла на треть

Фото: Иван МАКЕЕВ

На треть выросла заболеваемость гриппом в Омской области. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Омской области.

Согласно данным специалистов, уровень заболеваемости ОРВИ в регионе на 43,9% ниже эпидпорога, а 29,2% циркулирующих вирусов — это вирусы гриппа В.

- Вирусы негриппозной этиологии составили 70,8%, в том числе метапневмовирусы — 12,5%, РС — 8,3%, вирусы парагриппа — 8,3%, риновирусы — 8,3%, аденовирусы — 4,2%, коронавирусы (сезонные) — 4,2%, бокавирусы — 4,2% и COVID-19 — 20,8%, - уточнили в ведомстве.

Между тем, эпидемиологи рекомендуют омичам беречь свое здоровье и не посещать места массового скопления людей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru