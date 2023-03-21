Омский застройщик задолжал налогов на 15 миллионов рублей

Уголовное дело рассмотрит суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Налогов на 15 мил рублей задолжал один из руководителей строительной фирмы из Омска. Обвинительное заключение утвердили в областной прокуратуре.

Директора организации обвинили в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

- По версии следствия, в период с 2016 г. по 2017 г. организацией, возглавляемой обвиняемым, в налоговый орган были представлены заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивным хозяйствующим операциям с рядом фирм. Сумма неуплаченных налогов на добавленную стоимость и прибыль превысила 15 млн рублей, - уточнили в ведомстве.

На имущество руководителя и строительной фирмы наложен арест на сумму 10 млн рублей.

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