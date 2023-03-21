Интерактивный практикум «3 красных сигнала. Сделки под угрозой - когда ду-мать об антикризисном плане»

Фото: ТПП Омской области

24 марта 2023 года ТПП Омской области предлагает руководителям и собственникам предприятий и организаций принять участие в новом обучающем формате: интерактивный практикум (от теории через практику к устойчивому навыку). Тема мероприятия - «3 красных сигнала. Сделки под угрозой - когда думать об антикризисном плане». Мероприятие реализуется по заказу Минэкономики Омской области и центра "Мой бизнес" Омской области (Фонд поддержки предпринимательства Омской области) по нацпроекту о поддержке малого и среднего предпринимательства.

Модератор практикума: Дмитриева Аглая, антикризисный менеджер,

эксперт в области оценки рисков предпринимательской деятельности

В программе мероприятия немного теории, практические примеры, уникальный алгоритм принятия решений.

Собственник и руководитель должны знать алгоритм действий для исключения ответственности. Знаешь принципы – можешь принимать правильные решения.

Если собственник понимает структуру ответственности - это исключает эксцесс юриста-исполнителя. Как исключить ответственность собственника и руководителя бизнеса? Кто и за что в ответе (наёмный руководитель – ответит за убыток).

Дата и время проведения: 24 марта 2023 г. с 15:00 до 17:00 часов

Место проведения: Точка кипения, г. Омск, ул. М. Жукова, 21, зал Точка роста

Участие в мероприятии бесплатное!

Регистрация обязательна!

Зарегистрироваться можно по следующей ссылке: https://leader-id.ru/events/408367

Дополнительные инструкции для регистрации на платформе Leader ID можно найти по ссылкам:

https://vk.com/@point.omsk-kak-zaregistrirovatsya-na-platforme-leader-id

https://vk.com/@point.omsk-kak-zaregistrirovatsya-na-platforme-leader-id-i-podat-zayavk

Координатор: Доронина Юлия Денисовна, тел.: (3812) 24-54-61

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