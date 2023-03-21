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НовостиОбщество21 марта 2023 8:41

На 84-м году не стало экс-главы Кормиловского района Омской области Виктора Романенко

При его руководстве муниципалитет активно развивался
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Экс-главы Кормиловского района Омской области Виктора Романенко не стало на 84-м году жизни. Об этом сообщили в местной администрации.

Он руководил районом в 90-х годах. Как вспоминают местные жители, при нем были построены главные социальные объекты муниципалитета: Центральная районная больница, дороги, водоснабжение и даже мост через реку Омь.

Сам он родился в 1939 году, окончил ветеринарный институт и высшую партийную школу.

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