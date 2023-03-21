Омские чиновники на 4 месяца перекроют правую полосу на подъезде к Ленинградскому мосту

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Правую полосу на подъезде к Ленинградскому мосту перекроют на 4 месяца омские чиновники. Об этом 21 марта предупредила мэрия.

Ограничения начнут действовать с 00 часов 23 марта и продлятся до 23 часов 59 минут 30 июля. Прекращение движения транспорта на Ленинградском проспекте на участке со стороны улицы Суворова на левобережном подходе к Ленинградскому мосту связано с ремонтными работами.

Напомним, что в Омске началось строительство транспортной развязки по ул. 3-й Островской. Также до конца мая 2024 года ведется капитальный ремонт Ленинградского моста. Сейчас там самом объекте перекрыта одна сторона для движения машин.

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