«Газпром нефть» выделит гранты для омских активистов и общественных организаций

Ими стали 135 активистов и общественных организаций со всей России, 13 из которых из Омска. Каждый из них получит до миллиона рублей. Они смогут реализовать образовательные, спортивные, экологические, культурные и другие проекты. Также обладателями грантов в этом году стали музыкальные коллективы, спортивные секции и семейные театры.

Главный критерий получения гранта – гарантия социального эффекта. Проекты в городах и селах были определены по итогам онлайн-голосования. Заявки финалистов конкурса прошли оценку экспертного совета. Эксперты грантовой комиссии поддержали 13 омских социально значимых инициатив. Омские активисты создадут семейные коворкинги и пространство для юных инженеров. Благодаря гранту состоится кинологический фестиваль для юных омичей и их четвероногих друзей. А в школах для ребят пройдут уроки краеведения с эксклюзивной настольной игрой о Омской области. По словам генерального директора Омского НПЗ Олега Белявского, грантовый конкурс в очередной раз показал, какое количество людей с большим сердцем живет в Омске.

- Авторы социальных инициатив год за годом помогают делать город ярче, а жизнь в нем интереснее. Спектр представленных активистами идей в этом году был очень широк. Мы постарались выбрать самые значимые проекты, направленные на обучение детей, социализацию людей с ограничениями по здоровью, организацию ярких спортивных и культурных событий, — отметил Олег Белявский.

Среди победителей конкурса есть и заявки на финансирование в пределах 100 тысяч рублей. Таким образом поддержку получили даже небольшие локальные инициативы —благоустройство скверов, покупка театрального реквизита, книг для библиотеки, приобретение детских учебных пособий и специальных книг для инвалидов по зрению.

- Мы поддерживаем проекты, которые так или иначе развивают комфортную среду для жизни людей в регионах, где работают промышленные предприятия нашей компании. Что особенно важно – почти половина проектов, получивших наши гранты, дальше развиваются самостоятельно. Для этого мы помогаем гражданским активистам, экспертам и волонтерам объединяться в сообщества, которые становятся драйверами позитивных изменений, — подчеркнул член правления компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.

Грантовый конкурс «Газпром нефти» проводится ежегодно в городах и селах Ямала, Ханты-Мансийского округа, Тюменской, Омской, Томской и Оренбургской областей. Общая сумма выделенных грантов уже превысила четверть миллиарда рублей. А участие в проектах приняли свыше 100 тыс. жителей этих регионов.

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