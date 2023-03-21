В Омске водитель сбил 12-летнюю девочку на Круговой и скрылся, его ищет полиция

Фото: ИВАНОВА Диана

Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщила о ДТП с 12-летней пострадавшей. В Госавтоинспекции, в свою очередь, рассказали, что 20 марта в 18:30 по улице Круговой и возле дома № 4 неизвестный водитель сбил 12-летнюю девочку. Ей потребовалась помощь врачей.

- Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность водителя, скрывшегося с места ДТП. Омичей, которые стали свидетелями этого происшествия, или знают, где находится разыскиваемый водитель автомобиля, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 79-35-02 или 102, - добавили правоохранители.

Девочку доставили в больницу, осмотрели и отпустили домой.

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