Разброс зарплат заведующих детсадов в Омске - огромный: от 20 тысяч до 80 тысяч рублей

Фото: Олег АДАМОВИЧ

На сайте омской мэрии опубликовали сведения о зарплатах заведующих городских детских садов в 2022 году. Самая большая оплата у руководителя детского сада №119, женщина получала по 84,5 тысячи рублей в месяц.

Свыше 60 тысяч рублей получают заведующие детсадах №122 — это 67,8 тысяч рублей, №100 — 66,4 тысяч рублей, №249 — 64,7 тысяч рублей, №379 — 64,7 тысячи рублей, №207 — 63,3 тысячи рублей, №341 — 61,4 тысячи рублей.

Но подавляющее большинство довольствуется средней зарплатой от 35 до 45 тысяч рублей. Хотя есть и совсем скромные выплаты, например, у заведующих садов №92 зарплата составила 24,4 тысячи рублей, у руководителя детсада №50 — 23,4 тысячи рублей и №157 — 19,6 тысячи рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru