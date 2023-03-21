Рядом с омским дендросадом выделяют участок земли под застройку

Омская мэрия собирается искать застройщика для участка по улице 2-я Дачная. В скором времени департамент архитектуры и градостроительства организует аукцион на право аренды земли: на сайте администрации уже опубликован проект распоряжения мэра.

Небольшой участок площадью около 2 тысяч квадратных метров расположен недалеко от дендросада имени Гензе. Там и сейчас - довольно плотная застройка. Рядом построены многоэтажки, есть коттеджи и частный сектор. Кадастровый номер участка 55:36:070401:3818, сейчас здесь разрешена среднеэтажная жилая застройка.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru