«Газпром межрегионгаз Омск» проводит мероприятия по снижению задолженности за газ ТСО Омской области

Задолженность за потреблённый природный газ теплоснабжающих организаций (ТСО) Омской области за январь и февраль 2023 года увеличилась на 409 млн рублей и по состоянию на 1 марта составляет 1,216 млрд. Существенный рост задолженности отмечен у МП г. Омска «Тепловая компания» (+212 млн рублей), ООО «ТГКом» (+93 млн рублей), ООО «Тепловик-1» Таврического района (+21 млн рублей) и ООО «Комплекстеплосервис» (+13 млн рублей).

Для снижения задолженности ТСО за потреблённый газ «Газпром межрегионгаз Омск» проводит ряд мероприятий. В частности, направляет должникам уведомления об ограничении отбора газа до уровня среднеоплаченных объёмов и требования о предоставлении обязательств по оплате газа (в том числе банковские гарантии), а также ведет претензионно-исковую работу. Так, с начала года в Арбитражный суд Омской области подано 58 исков о взыскании с ТСО долга за потреблённый природный газ.

Кроме того, проблема увеличения долгов за газ ТСО была рассмотрена в январе и феврале на заседаниях Межведомственной комиссии, созданной при правительстве Омской области для урегулирования вопросов задолженности коммунальных организаций за теплоэнергетические ресурсы.

По итогам заседаний комиссии руководителям теплоснабжающим организаций региона поручено направить в «Газпром межрегионгаз Омск» план платежей за газ в 2023 году. Согласно плану ТСО обязаны к началу отопительного сезона 2023/2024 гг. погасить просроченную задолженность за газ и полностью оплачивать текущее газопотребление.

«В настоящее время мы проводим работу по проверке и согласованию планов платежей, которые предоставляют ТСО», – отметил начальник отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов.