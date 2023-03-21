66% омичей увольняются по собственному желанию

Сервис hh.ru спросил у соискателей в Омской области, какова основная причина их ухода с последнего места работы в первом квартале 2023 года. Оказалось, что по собственному желанию, а именно из-за недовольства уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе или сложных отношений с руководством - заявление на увольнение по собственному желанию написали 66% опрошенных.

Чаще других по такому сценарию покидали работу сотрудники сфер «Добыча сырья», «Юристы», «Рабочий персонал», «Сельское хозяйство» и «Наука, образование».

14% были уволены из-за сокращения штата. Чаще всего по этой причине теряли работу сотрудники из сфер автобизнеса, стратегии и консалтинга,, а также из транспортно-логистической сферы.

9% омичей из высшего менеджмента и сфер стратегии и консалтинга оказались без работы из-за реорганизации компании. За нарушение трудовой дисциплины или за то, что не справлялись с рабочими задачами, был уволен 1% опрошенных.

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