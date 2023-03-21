Губернатор Бурков: в Омской области снизился процент летальных исходов от инфарктов и инсультов

Накануне губернатор Омской области посетил Клинический кардиологический диспансер. Учреждение пополняется новым оборудованием по нацпроекту «Здравоохранение». С 2023 года работает в статусе регионального сосудистого центра для борьбы с острым коронарным синдромом. В структуре - круглосуточный стационар на 180 коек и поликлиника до 500 посещений в смену.

Предмет гордости кардиологов — новый современный компьютерный томограф с массой функций, высококачественной диагностикой, сверхчётким отображением объектов обследования. Чаще применяется для ангиографии — визуализации сосудов пациентов с подозрением на инсульт, чтобы с первых часов заболевания выявить тромб и оперативно провести операцию.

Во время визита губернатора кардиохирурги устанавливали пациентке после тяжелого инфаркта миокарда двухкамерный стимулятор сердца.

- Это продлевает человеку жизнь, повышает ее качество — он выполняет то, что должен делать здоровый организм, и позволяет не чувствовать одышку. Двухкамерный кардиостимулятор полностью имитирует сокращение сердца, как это и должно происходить — сначала предсердие, затем желудочек, — рассказала врач-анестезиолог Елена Желтикова.

- У нас уровень летальных исходов от инфарктов и инсультов ниже на 3,3%, чем в среднем по России, и именно в этом сосудистом центре — минимальный. Такое стало возможным не только благодаря вложениям, а это более 180 млн рублей за последние 2 года. Ключевой фактор здесь — молодой коллектив с золотыми руками хирургов, врачей, медсестер, — отметил Александр Бурков.