В Омской области объявили благотворительный сбор для покупки автомобилей в зону СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Народный фронт» объявил о запуске сбора денег на покупку автомобилей для бойцов в зоне СВО. Куратором сбора назначили известного автогонщика, президента Федерации автомобильного спорта Омской области Александр Фабрициус. Как утверждают организаторы, участникам СВО нужны машины и мотоциклы высокой проходимости. Это могут быть полноприводные «Нивы», УАЗы, пикапы и квадроциклы. Омичам предлагают присоединиться и перевести деньги на региональный счет.

- Если у вас есть такие автомобили, вы можете передать их. Важно: авто должны быть на ходу и с документами. Мы со своей стороны дооснастим машину, проведем необходимый ремонт и подготовим ее к отправке, — уточнили в ОНФ.

Узнать подробности по сбору можно по телефону (3812) 31-88-00 или в штабе «Народного фронта» в Омской области по адресу: проспект Карла Маркса, 4, кабинет 223.

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