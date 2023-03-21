В Омске на 12 часов задержали вылет рейса в Сочи

Фото: сайт аэропорта.

Омский аэропорт сообщил, что запланированный на дневное время - 11:05 часов понедельника - вылет из Омска в Сочи перенесли на 14:40 часов вторника 21 марта. Причиной задержки рейса названо позднее прибытие самолёта авиакомпании «Северный ветер».

Авиакомпания «Северный ветер» выполняет рейсы между Сочи и Омском по понедельникам на самолёте Airbus-321 европейского производства. По расписанию самолет прилетает из Сочи в Омск в 09:55 и в 11:05 отправляется обратно.

Судя по онлайн-табло аэропорта в Сочи, вылета в Омск пока не было. Задержаны рейсы и в другие российские города. Это связано с неблагоприятными погодными условиями на Черноморском побережье: в ночь на 20 марта Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

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