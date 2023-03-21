В Омской области под контролем 2500 соцработников - быт и благополучие 25 тысяч пожилых и инвалидов

Фото: пресс-служба министерства труда и соцразвития Омской области.

Ежегодно каждый третий вторник марта в 140 странах, в том числе в России, отмечается Всемирный день социальной работы. Он был учрежден для того, чтобы подчеркнуть важность социальной работы и отметить вклад социальных работников в поддержку социально незащищенных групп общества.

В Омской области в течение года почти 30 тысяч человек получают различные услуги в домашних условиях. Социальные работники ежедневно помогают в быту пожилым людям и омичам с инвалидностью.

- Социальная работа – это деятельность, которая всегда будет востребована. Ведь подопечными работников социальной отрасли становятся пожилые люди, омичи с ограниченными возможностями здоровья, семьи группы риска. Социальная работа – это ежедневный тяжелый труд, требующий не только выполнения стандартного набора обязанностей, но и полной душевной самоотдачи. Образ социального работника давно вышел за рамки бытового помощника. Сегодня социальный работник – это прежде всего друг и психолог, а порою и единственный близкий человек, – рассказал заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

В Омской области сегодня более 2,5 тысяч социальных работников. Одна из них – Тамара Скандакова. Ее стаж работы в комплексном центре Центрального округа Омска Пенаты превышает 28 лет. Социальный работник говорит, что помнит каждого подопечного. Большая часть из них – пенсионеры, которые по состоянию здоровья не могут выйти из дома.

- Несмотря на то, что я по специальности техник-технолог, понимаю, что труд социального работника нельзя автоматизировать. Самое главное в моей работе – человеческое общение, желание помочь. К каждому своему подопечному прихожу, как говорится, с открытым сердцем. Всегда нахожу время на то, чтобы просто выслушать и поддержать добрым словом, – говорит Скандакова.

Омские социальные работники используют технологию – реабилитация искусством. Вместе со своими подопечными они вяжут, рисуют, мастерят поделки. Например, с 87-летней Валентиной Моисеевной Павловской социальный работник Тамара Скандакова делает куклы-обереги. Первая партия пестрых тряпочных красавиц была отправлена мобилизованным, которые проходили подготовку на территории 242 учебного центра ВДВ.

Валентина Моисеевна в силу возраста и состояния здоровья может передвигаться только в пределах квартиры. Социальный работник, по словам пенсионерки, заменил ей друзей и близких.

- Социальный работник заменяет мне всех, у меня нет в Омске родственников, с друзьями только по телефону общаюсь. Тамарочка ухаживает за мной, поит, кормит, прибирается. Вместе рисуем, занимаемся поделками, каждый день жду ее с нетерпением, – делится получатель социальных услуг комплексного центра Центрального округа Омска Пенаты Валентина Павловская.

Уборка дома, доставка продуктов и лекарств, оплата коммунальных счетов — это лишь малая часть будней социальных работников. Свой профессиональный праздник они проведут на работе. Рядом с теми, кто нуждается во внимании и заботе.