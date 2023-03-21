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НовостиОбщество21 марта 2023 3:42

В Кировском округе Омска прокуратурой выявлено больше 360 бесхозных электрообъектов

Департамент имущества города обязали принять их на баланс
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Кировского округа в Омске выявила 364 бесхозяйных объекта электроснабжения, из них - больше 7 км кабельных линий электропередачи.

По мнению ведомства, отсутствие контроля за состоянием и работоспособностью объектов, а также непроведение их ремонта и обслуживания «создает угрозу возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций».

В связи с этим прокурором был подан судебный иск с требованием к департаменту имущества принять все эти объекты на баланс. Решение вынесено в пользу прокуратуры, и сейчас его исполнение - на контроле надзорного ведомства.

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