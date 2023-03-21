Столичный суд не удовлетворил требования омской мэрии на 7 млн рублей за пользование участком по улице Жукова

Арбитражный суд Московского округа не удовлетворил требования омского департамента имущественных отношений городской мэрии в отношении управляющей компанией «Промсвязь». Чиновники собирались взыскать с УК 7 млн рублей за пользование участком земли под долгостроем на Жукова, 99.

Строительство многоэтажного гаража здесь началось в 2001 году, позже гараж переквалифицировали в торгово-развлекательный комплекс. А затем приостановили строительство долгостроя, готовность объекта составляла всего 16%.

Затем горадминистрация изъяла долгострой и выставила его на продажу. Срок аренды земельного участка истек в декабре 2019 года. При этом чиновники утверждают, что УК «Промсвязь» до сентября 2021 года продолжала распоряжаться землей, за что и должна заплатить арендную плату. Однако суды первой и второй инстанции с таким требованием не согласились, сообщает «Город55». — Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии у ответчика возможности владения и пользования в спорный период земельным участком с кадастровым номером 55:36:090 108:80., в связи с чем отказали в удовлетворении исковых требований о взыскании платы за фактическое пользование указанным земельным участком, - сообщает источник.

Чиновники подали кассационную жалобу, но и ее оставили без удовлетворения.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru