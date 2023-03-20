Иностранцу, который завез в Омскую область килограмм мефедрона, дали 16 лет колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский областной суд вынес приговор по уголовному делу 32-летнего иностранца, который обвинялся в контрабанде наркотиков. Как следует из материалов дела, в сентябре 2022 года мигрант с подельником провез на поезде в Россию 1,2 кг мефедрона.

- Наркотики сообщники планировали продать, но одного из мужчин задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. Наркотики были изъяты, сообщили в пресс-службе суда.

Фигурант получил 16 лет строгого режима. Уголовное дело в отношении его подельника выделили в отдельное производство. Сейчас мужчину ищут.

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