Омские рестораны переходят на блюда подешевле

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба омского отделения Банка России опубликовал выводы из доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ». Один из источников информации для него — мониторинг 14 тысяч предприятий со всей страны, в том числе около 300 из Омской области.

В 2022 году темпы роста общественного питания в Сибири вообще оказались выше общероссийских. Причем, именно по направлению фаст-фуда. Вообще один из наиболее быстрорастущих в СФО рынков – это доставка готовой еды и продуктов питания, локальный оборот за 9 месяцев 2022 года вырос вдвое.

- Такие тенденции характерны для большинства регионов Сибири. В прошлом году темпы роста общественного питания в нашем округе почти в два раза превышали общероссийские показатели. Этому, как раз, и способствовали открывающиеся заведения быстрого питания. Рестораны высокого ценового сегмента на фоне снижения числа посетителей меняли ассортимент в пользу более доступных по цене блюд, — отмечает заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Ирина Завьялова.

Пересматривают свое меню сегодня классические рестораны, подбирая более дешевые блюда.

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