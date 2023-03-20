Омские следователи взялись за проверку прорыва теплотрассы в Кировском округе

Фото: следком РФ по Омской области.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области проводится доследственная проверка из-за коммунальной аварии в Кировском округе города Омска.

- По предварительным данным, вечером 18 марта на улице Южная из-за прорыва на теплотрассе из-под земли стал бить фонтан горячей воды, которой залило территорию вокруг нескольких жилых домов и припаркованные автомобили. Аварию не могут ликвидировать уже несколько дней и все это время у местных жителей нет в домах отопления, - сообщили следователи.

Местные жители даже опасались ходить рядом из-за бьющего напором из-под земли кипятка.

В ходе проверки следователи собираются установить все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям работников обслуживающей организации по признакам халатности.

Коммунальщики пообещали устранить проблему к концу дня.

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