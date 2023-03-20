Для контроля загрязнений омского воздуха в городе установят две новые станции за 37 млн рублей

n0_title
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды нашла поставщиков двух станций для автоматического контроля загрязнения атмосферного воздуха в Омске.
По результатам аукционов торги с победителями заключат по начальным ценам 17,3 млн рублей и 19,9 млн рублей. Оборудование для отслеживания выбросов разместят в Центральном и Ленинском округах. Одна станция появится на улице Багратиона, 27 г, вторую установят на улице Гашека, 6.
Уточняется, что станции будут определять концентрацию в воздухе сероводорода, диоксида серы, формальдегида, хлорида водорода и других веществ. По условиям контрактов, подрядчикам предстоит сдать объекты до 20 декабря 2023 года.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru