Сотрудники «Тепловой компании» помогли коллегам справиться с аварией на сетях

Фото: МП «Тепловая компания»

Сейчас сотрудники МП «Тепловая компания» устраняют последствия коммунальной аварии, произошедшей в минувшие выходные.

Порыв на теплотрассе, ведущей к жилым домам, должна была устранить управляющая компания, однако, по ряду причин тепловики и администрация округа взяли работы в свои руки. При этом, в сохранив в квартирах подачу тепла.

Фото: МП «Тепловая компания»

— Наши специалисты выехали на место, как только информация о проблеме поступила. Были предприняты превентивные меры, которые позволили сохранить тепло в квартирах. Сейчас на объекте работает аварийная бригада, планируем к вечеру завершить все необходимые мероприятия на данном участке. Ориентировочно в 18:00, - пояснил замруководителя, главный инженер МПТК Юрий Филиппов.

В Тепловой компании отметили, что за выполненные работы все расходы должна возместить управляющая организация.

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