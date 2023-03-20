За некачественный строй-контроль над благоустройством парка «Калач на Оми» на 290 тысяч рублей засудиди фирму-подрядчика

Фото: соцсети.

В Омской области по результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании 290 тысяч рублей с ООО «Центр строительства и проектирования», которое должно было контролировать выполнение работ по благоустройству в парке Калачинского района «Калач на Оми».

- В июле 2021 года администрация Калачинского района заключила с ООО «ЗавГор» муниципальный контракт на благоустройство парка «Калач на Оми». При проведении работ допущены многочисленные нарушения, в связи с чем по инициативе прокуратуры заведено уголовное дело по факту мошеннических действий подрядчика, осуществлявшего благоустройство парка. При этом в марте 2021 года районная администрация заключила с ООО «Центр строительства и проектирования» договор на осуществление строительного контроля. Фактически с октября по декабрь 2021 года технический контроль данной организацией не осуществлялся, что повлияло на качество выполнения работ, – сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Напомним, что в прошлом году жители Калачинска изрядно сокрушались сравнению картинок проекта с реальными фотографиями. Исходя из фотографий очевидцев, подрядчик, действительно, допустил вопиющие недоработки при выполнении строительных и монтажных работ. Всего на неудачное благоустройство было направлено около 100 миллионов рублей.

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