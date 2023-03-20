Ехавший в поезде омич вытащил из сумки соседки 20 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце декабря 2022 года к полицейским на станции Ишим обратилась пассажирка поезда «Северобайкальск-Москва». Из дамской сумочки у нее пропали 20 000 рублей.

- Ишимские транспортные полицейские установили личность похитителя и направили ориентировку коллегам из Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте. По прибытию 49-летнего грабителя задержали, им оказался житель Омской области, деньги были при нем, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый сел в поезд в городе Омск и следовал к родственникам в Воронеж. Около восьми вечера мужчина увидел, что попутчица, ехавшая с ним в одном купе отлучилась, а дамская сумка осталась висеть на крючке рядом с ее местом. Злоумышленник решил проверить, что находится внутри и обнаружил там четыре пятитысячные купюры. Он забрал всю сумму и как ни в чем не бывало, лег спать.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 2 года 5 месяцев тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ранее похитителя уже привлекали к ответственности за такие же преступления.

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