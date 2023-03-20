Нетрезвый омич воткнул своему другу нож в спину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи сообщили о новом уголовном деле. В минувшие выходные два друга - 29-летний и 30-летний приятели - собрались вместе, чтобы выпить. Утром тело одного из них нашли с ножевым ранением в спине в подъезде дома по улице 4-й Амурский проезд.

- 18 марта 2023 года около 5 часов утра в подъезде дома, расположенного на улице 4 Амурский проезд в городе Омске, приехавшими по вызову врачами скорой помощи было обнаружено тело 29-летнего мужчины с ножевым ранением в области спины. В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 30-летний знакомый погибшего, к которому в гости ночью приехал потерпевший. Подозреваемый задержан, - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемый нанес смертельное ранение потерпевшему в результате ссоры, возникшей из личных неприязненных отношений во время совместного распития спиртного. После случившегося подозреваемый сам вызвал скорую, а врачи, констатировавшие смерть потерпевшего, сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Виновника собираются арестовать. Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

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