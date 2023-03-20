Строящийся комплекс первичной переработки нефти на ОНПЗ заменит шесть установок

Омский НПЗ «Газпром нефти» завершил работы по монтажу основного оборудования строящегося комплекса первичной переработки нефти. Новый комплекс заменит сразу шесть действующих сегодня установок предыдущего экологического поколения, которые будут выведены из эксплуатации и демонтированы. Согласно плану, строительные работы будут завершены в 2023 году. Инвестиции компании «Газпром нефть» в проект состваляют более 60 млрд рублей. Мощность будущего комплекса составит 8.4 млн тонн нефти в год.

По словам генерального директора Омскго НПЗ Олега Белявского, строительство нового комплекса первичной переработки нефти входит в число ключевых проектов программы развития предприятия.

- Этот проект служит наглядным примером нашего подхода к модернизации производства. Он решает задачу повышения эффективности выпуска востребованной рынком продукции и помогает снизить общее воздействие производства на окружающую среду, — отметил Олег Белявский.

Благодаря заложенным в проекте природоохранным решениям, строительство комплекса включено в план федерального проекта «Чистый воздух». Объект будет оборудован автоматизированной системой мониторинга воздуха, которая обеспечит полную экологическую открытость ОНПЗ. Все параметры работы оборудования будут отслеживаться и в онлайн-режиме направляться в Росприроднадзор.

Специалисты завершили на 90% строительно-монтажных работ. Установлено основное оборудование для переработки нефти, трубопроводы, инженерные коммуникации, системы автоматизированного управления. Сейчас идет подготовка к испытанию всего оборудования.