Пенсия омичей за 10 лет выросла в два раза

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В два раза выросла пенсия у омичей за последние 10 лет. Такие подсчеты сделал НГС55.

Согласно последним данным, в регионе пенсию получают 566 тысяч человек. На конец 2022 года средний ее размер составил 18 220 рублей.

Отметим, что ежегодно выплата индексируется до 7%. В 2013-м пенсионеры получали по 9 483 рубля.

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