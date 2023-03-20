Досрочную сдачу ЕГЭ в Омской области 20 марта открыли 33 ученика

В Омской области 20 марта начался досрочный период сдачи ЕГЭ. Всего на испытания заявилось 189 человек, они пройдут около 300 испытаний раньше времени. Большинство из них выпускники прошлых лет и иностранцы.

- Русский язык собираются сдавать 113 человек, профильную математику – 60, базовую выбрал один. Из предметов по выбору обществознание будут сдавать более 70 человек, биологию – более 40 человек, английский язык, историю и физику – более 30 человек на каждый предмет, — рассказал директор регионального информационно-аналитического центра Олег Грицина.

Первые досрочные испытания - экзамены по географии и литературе - сдают 33 человека. График досрочного периода ЕГЭ-2023 выглядит так:

20 марта — география, литература;

23 марта — русский язык;

27 марта — математика базового и профильного уровня;

30 марта — иностранные языки (письменная часть), биология, физика;

3 апреля — иностранные языки (раздел «Говорение»); 6 апреля — обществознание, информатика и ИКТ;

10 апреля — история, химия.

12, 14, 17, 19 апреля — резервные дни Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ начнется с 26 мая.

В Омской области работает горячая линия по вопросам государственной итоговой аттестации: 7 (3812) 35-70-00 (доб. 2880), 37-74-92 понедельник – пятница 09:00 – 18:00.