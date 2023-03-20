В Омске на 83-м году жизни скончался известный журналист Валерий Мельников

Фото: региональное отделение Союза журналистов.

Омское отделение Союза журналистов 20 марта 2023 года сообщило о скорой кончине 82-летнего ветерана омской журналистики Валерия Мельникова. В1970-х он стал одним из авторов «Вечернего Омска». С наступлением 1990-х Валерий Мельников стал совмещать карьеру журналиста «Омского вестника» с работой в областном правительстве. На позднем этапе своей журналистской карьеры, с 2005 по 2007 годы возглавлял газету «Третья столица».

- Его любимым жанром был ныне практически забытый фельетон. Мельников, используя все богатство русского языка, бичевал бюрократов-чиновников и нерадивых директоров, мздоимцев и жуликов. В жизни он никогда не повышал голоса, но в своих материалах находил такие слова, которые были для описываемого персонажа хуже самых громких ругательств, - поделились воспоминаниями о Валерии Николаевиче Мельникове его коллеги.

В последние годы Валерий Николаевич тяжело болел. Дату и время прощания объявят дополнительно.

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