В Омске самая высокая зарплата у директора 19 гимназии, а самая низкая - у руководителя 80-й средней школы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омская мэрия продолжает публиковать на сайте данные о доходах муниципальных руководителей. Так департамент образования мэрии Омска обнародовал о зарплате директоров омских школ. Самую большую в 2022 году получал ежемесячно руководитель гимназии №19 – свыше 100 рублей.

Следующий в списке - руководитель школы №55, с зарплатой 99 тысяч рублей. Третью строчку в списке занимает зарплата директора школы №142, получавший почти 95 тысяч рублей.

Недоумение вызывают зарплаты других директоров. Так руководитель 80-й средней школы получал всего 36 тысяч рублей. 32 тысячи платили директору сотой школы, 35 тысяч - первому лицу 99 школы.

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