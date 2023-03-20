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НовостиОбщество20 марта 2023 6:23

В Омске на восьми улицах подсветят опоры светофоров

Водители смогут издалека увидеть, какой сигнал на ближайшем регулируемом участке
Андрей ОБНОРСКИЙ
Сейчас такое «чудо техники» установлено возле Музыкального театра.

Сейчас такое «чудо техники» установлено возле Музыкального театра.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Опоры светофоров подсветят ан восьми улицах Омска. Об этом сообщают в городской администрации.

Всего по городу будет установлен повторитель сигнала светофора. Работы планируют произвести ближайшим летом. Сейчас мэрия ищет поставщика, который за 1,4 млн рублей привезет в Омск светодиодные поры.

- Повторители позволят водителям движущегося автотранспорта видеть издалека, в каком режиме сейчас работает светофор, чтобы в случае необходимости снизить скорость, на краю консолей также будут закреплены знаки пешеходного перехода, - пояснил начальник управления департамента городского хозяйства Асхат Сабитов.

Совсем скоро повторители сигнала светофора можно будет увидеть на следующих улицах: - ул. Красный Путь; - ул. Пушкина; - ул. Булатова; - ул. Ленина; - ул. Крупской; - дублер Лукашевича; - ул. Лукашевича; - ул. 60 лет Победы; - ул. Суворова.

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