В Омске на восьми улицах подсветят опоры светофоров

Сейчас такое «чудо техники» установлено возле Музыкального театра. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Опоры светофоров подсветят ан восьми улицах Омска. Об этом сообщают в городской администрации.

Всего по городу будет установлен повторитель сигнала светофора. Работы планируют произвести ближайшим летом. Сейчас мэрия ищет поставщика, который за 1,4 млн рублей привезет в Омск светодиодные поры.

- Повторители позволят водителям движущегося автотранспорта видеть издалека, в каком режиме сейчас работает светофор, чтобы в случае необходимости снизить скорость, на краю консолей также будут закреплены знаки пешеходного перехода, - пояснил начальник управления департамента городского хозяйства Асхат Сабитов.

Совсем скоро повторители сигнала светофора можно будет увидеть на следующих улицах: - ул. Красный Путь; - ул. Пушкина; - ул. Булатова; - ул. Ленина; - ул. Крупской; - дублер Лукашевича; - ул. Лукашевича; - ул. 60 лет Победы; - ул. Суворова.

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