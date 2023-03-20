Омская прокуратура требует от Фонда капремонта отремонтировать пятиэтажку на Профинтерна

Фото: стоп-кадр видео «Вести.Омск»

Отремонтировать пятиэтажку на Профинтерна через суд требует омская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Управляющая компания ЗАО УК «Левобережье» уже получила представление на имя директора организации. А Фонд капитального ремонта в скором времени могут обязать заняться ремонтом опасного строения.

- Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями обязать Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области незамедлительно провести работы по капитальному ремонту фасада данного дома, - подчеркнули в ведомстве.

Пока акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Напомним, жители дома пожаловались на трещины в несущих стенах и бездействие управляющей компании. К вопросу тут же подключилась городская прокуратура.

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