Омская прокуратура требует от Фонда капремонта отремонтировать пятиэтажку на Профинтерна

Фото: стоп-кадр видео «Вести.Омск»
Отремонтировать пятиэтажку на Профинтерна через суд требует омская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Управляющая компания ЗАО УК «Левобережье» уже получила представление на имя директора организации. А Фонд капитального ремонта в скором времени могут обязать заняться ремонтом опасного строения.
- Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями обязать Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области незамедлительно провести работы по капитальному ремонту фасада данного дома, - подчеркнули в ведомстве.
Пока акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Напомним, жители дома пожаловались на трещины в несущих стенах и бездействие управляющей компании. К вопросу тут же подключилась городская прокуратура.
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